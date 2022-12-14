以色列媒體專訪 吳釗燮籲台以建立更緊密關係

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）吳釗燮7日接受以色列知名網路意見領袖史拉德（Emily Schrader）專訪表示，如果台海不幸爆發戰事，希望以色列、美國等民主國家強力表達對台灣的支持，如同國際社會力挺受俄羅斯侵略的烏克蘭一樣，並呼籲，以色列與台灣應建立更緊密關係。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮7日接受以色列知名網路意見領袖史拉德（Emily Schrader）專訪，報導於12日在以色列第一大報「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）英文網路版Ynet News新聞網刊出，標題是「台灣外長呼籲以色列與台灣建立更緊密雙邊關係」。

吳釗燮在專訪中表示，台以兩國共享民主、自由及人權等普世價值，盼以色列更深入認識台灣，瞭解台灣在國際政經情勢中所扮演的關鍵角色，以及台灣遭受中國威脅的處境；期盼台以兩國交流合作更加密切，雙方強化相互支持的力道。

吳釗燮指出，中國企圖以虛構的「一中原則」阻斷台灣與國際社會往來，中方並以慣用伎倆，對友好台灣的民主國家進行恐嚇、威脅及報復；例如每當以色列媒體報導台灣或專訪官員時，中國即對以色列疾言厲色，目的是為破壞以色列及國際社會對台灣的支持。

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吳釗燮表示，自2016年總統蔡英文上任後，中國不顧台灣所釋出的各項善意，片面中斷與台灣官方的各項交流，更持續以機艦擾台，甚至變本加厲在台海周遭海空域進行實彈軍演，使區域緊張情勢不斷升高。

吳釗燮期盼以色列等民主國家，繼續強力支持台灣，並嚴正警告中國，入侵台灣的行為絕對不會被國際社會所接受，也將危及全球和平與穩定。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1111214