前波蘭外長訪台 盼深化台歐盟關係

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）前波蘭外交部長、歐洲議會外委會資深議員芙緹嘉（Anna Fotyga）訪團今天抵台訪問，將拜訪多個部會討論台灣與歐盟、波蘭合作議題。

外交部發布新聞稿指出，芙緹嘉一行3人今天至18日來台訪問。這是芙緹嘉於2017年首次來訪後再度來台，也是繼今年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）率團來台進行官式訪問後，歐洲議會重量級議員再度來訪，具體展現對台灣的支持，外交部對芙緹嘉來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，芙緹嘉長期支持民主台灣，關切中國對台軍事威脅，曾多次在歐洲議會公開發言支持台海維持和平穩定，並積極推動深化台歐盟關係。

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訪團此行將拜會外交部、大陸委員會、經濟部、歐洲經貿辦事處等，並接受外交部政務次長蔡明彥款宴，盼深入瞭解台海情勢、中國複合式威脅及印太地區安全等議題；訪賓將另就台歐盟及台波蘭間的經貿合作與相關部會進行交流。

外交部指出，在俄烏戰事未歇、中國持續對台軍事威脅之際，芙緹嘉以實際行動來訪支持台灣及區域和平穩定，外交部至表歡迎，並期待芙緹嘉此行能為台歐盟的民主夥伴關係累積更多動能，在自由、民主、人權及法治等雙方共享價值及既有良好互動基礎上，持續強化多元領域合作及緊密連結。（編輯：謝佳珍）1111215