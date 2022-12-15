駐加代表曾厚仁與加拿大學界交流 分析台海局勢

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駐加拿大代表曾厚仁與加國學者專家歲末交流，與會專家皆認為加國的印太戰略中多次提及台灣，顯示台灣成為加國外交版圖上非常重要的一塊。駐加拿大代表處提供中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年12月15日

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（中央社記者程愛芬溫哥華14日專電）駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁12日在渥太華主持歲末年終餐會，感激加拿大學者專家支持台灣，並說明台灣地方選舉結果及意涵、中國境內「白紙運動」發展及加拿大印太戰略的台加關係前景等。

這場聚會的貴賓包括加拿大知名智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）執行長克勞里（Brian Lee Crowley）、加拿大全球事務研究所（CGAI）所長裴利（David Perry）、前自由黨資深聯邦眾議員韋伯輝（Bryon Wilfert）。

另有渥太華大學台灣研究講座共同主持人史國良（Scott Simon）及安德瑞（André Laliberté）、卡爾頓大學（Carleton University）教授泰柏（Elliot Tepper）、協和大學（Concordia University）政治系教授斯賓塞-丘吉爾（Julian Spencer-Churchill）和曾領取中華民國政府獎學金赴台進修的加國青年菁英等近30人。

曾厚仁首先提到，台灣在中國文攻武嚇威脅下順利舉辦和平公正的地方縣市選舉，充分展現民主成熟韌性，相信2024總統大選勝敗關鍵仍將取決於個別政黨能否提出具說服力的中國政策。

對於中國的「白紙運動」走向，曾厚仁說，中國疫情解封不代表經濟將快速復甦，因中國在人口老化、生產力下滑、投報率低落等結構性放緩下，近年來又遭遇疫情困境、房市崩盤、美中對立及俄烏戰爭等衝擊，令投資人對中國經濟更悲觀。

早前加拿大公布印太戰略，其中有7處提及台灣或台海，並重申加方反對單方面威脅改變台海現狀的立場，以及承諾與台灣發展多面向合作。曾厚仁感謝加拿大，稱台加具共同價值觀及國家利益，盼加國政府可具體落實印太戰略目標，進一步深化兩國關係。

參與渥太華制定印太戰略的CGAI所長裴利稱，欣見這份戰略文件對中國採取更堅定立場，並反對片面改變台海現狀等，顯示自由黨政府心態已有所改變，此戰略亦為加拿大政府多年來首次提出具體外交政策論述。惟仍需注意此戰略未來是否淪為空談，相關預算編列不足即為警訊之一。

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MLI執行長克勞里認為，台加兩國不僅價值理念相近，雙方在經貿、科技及民間關係等層面均密不可分，台灣的命運牽動印太地區未來發展與穩定，而加國身為印太國家，勢將無法置身事外。

渥太華大學教授史國良表示，欣見加國印太戰略兩度提及台加間的原住民事務合作，顯見台灣與加拿大共同為「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）創始成員，也牽繫彼此緊密的情誼。（編輯：韋樞）1111215