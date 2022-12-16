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國民黨籲政府早日公布規畫 循序漸進開放小三通

2022/12/16 11:49
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）各界關注小三通復航議題，國民黨今天表示，呼籲政府能以民生為念，呼應人民的心聲，早日公布相關規畫、循序漸進開放小三通與兩岸全部航點航班，以滿足兩岸往來的迫切需求。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年起，便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，近日出現復航的呼籲。國民黨今天上午召開記者會，邀集大陸台商、台師代表出席，共同為在大陸經商、就職、求學的台灣民眾發聲。

東莞台協榮譽會長葉春榮在會中表示，希望政府從人道立場，不要用政治立場來考量；他所在的廣東地區有30多萬常住台胞，卻沒有一個直航點，強烈建議兩岸應逐步恢復原有航點航班，除了往來便利外，更可使兩岸家庭團聚，紓解緊急醫療需求，同時也希望小三通能於過年前開通，方便台商回家。

大陸全國台企聯常務副會長、嘉興台協榮譽會長李茂春則說，目前台商最集中的區域如華南、華東，100多萬的台商，佔了6成，卻只有4個航點，尤其大上海地區一週只有一個航班，怎麼能容下這麼多的台商返台；台商台生平時回家就已經很困難，明年初遇到農曆過年就更困難，請政府儘快恢復小三通。

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國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，兩岸原本一週超過800架次的兩岸航班，現在只剩大約50架次，最多的時候有60個航點，現在只有4個航點。恢復既有航點航班，根本不像民進黨說要官方兩會重新談判，大陸說過樂觀其成，台人有極大需求、航空業者也有意增加航班，現在是政府想做與不想做的問題，不需要找一堆理由。

最後，文傳會主委洪孟楷呼籲，應於農曆年前循序漸進開放小三通，並儘快恢復兩岸全部航點航班。總統蔡英文曾盼逐步恢復兩岸人民之間健康、有序的交流，應從小三通復航做起，請政府官員放下政治意識型態，勿用仇視性語言製造對立與衝突，犧牲台灣民眾回家的權利。（編輯：翟思嘉）1111216

#兩岸
#國民黨
#台商
洪孟楷
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