賴清德肯定單親兒童文教基金會 助弱勢單親走出困境

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（中央社記者溫貴香台北17日電）副總統賴清德今天為國際單親兒童文教基金會感恩餐會錄影致詞，肯定基金會長年提供各項專業服務，協助清寒弱勢單親走出困境，並感謝創辦人黃越綏對於推動台灣兩性平權教育、落實民主政治以及人權保障的貢獻。

副總統賴清德晚間以錄影方式為「國際單親兒童文教基金會2022感恩餐會」致詞表示，感謝大家為國家社會做出貢獻，尤其過去3年來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成很大衝擊，感謝大家慷慨捐輸。

副總統說，原想共襄盛舉，無奈因確診處於自主管理，無法親自出席；新的一年即將到來，他代表總統蔡英文，祝福新年快樂、揚眉兔氣。

副總統盛讚國際單親兒童文教基金會創辦人黃越綏，是充滿熱情與愛心的實踐家，除長期從事婚姻心理諮商工作，也義無反顧投入民主、婦女及社會運動的改革，對於推動台灣兩性平權教育、落實民主政治以及人權保障，貢獻卓著。

副總統表示，黃越綏1995年獨資捐助成立國際單親兒童文教基金會，長年提供經濟、就業、心理輔導、法律諮詢等各項專業服務，實質協助清寒弱勢單親走出困境，至今已協助數以萬計單親朋友，對於社會公益的貢獻有目共睹。

賴副總統說，2012年黃越綏在台南籌建麻二甲之家，10年來麻二甲之家就像一個避風港，除協助少女懷孕期間輔導及醫療照護，提供嬰兒收出養諮詢服務，並透過專業及多元化的活動，讓少女們能充滿自信面對未來的生活。

副總統表示，藉由今天的感恩餐會，他要謝謝黃越綏、謝謝基金會的努力，更要謝謝許多社會善心人士默默付出。（編輯：黃國倫）1111217