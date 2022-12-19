北市立委補選 藍再拋辯論要吳怡農別怯戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨文傳會副主委林家興（右）19日表示，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農逃避辯論戰帖，顯見連捍衛自己政見的勇氣都沒有。 中央社記者王承中攝 111年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨文傳會副主委林家興今天呼籲民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農直球對決，與國民黨參選人王鴻薇進行政策辯論，捍衛自己的政見。

國民黨文傳會副主委林家興、練鴻慶等人，上午在中央黨部召開記者會。林家興表示，針對吳怡農所提的松機遷建、兵役政策及雙語政策等政見，國民黨及社會各界多次提出具體提問希望與吳怡農進行政策對話，但吳怡農不是避重就輕、就是保持沈默，不願具體回應外界質疑。

林家興指出，王鴻薇早已提出政策辯論的邀約，但吳怡農在回應媒體時，卻顧左右而言他，逃避辯論戰帖，顯見吳怡農連捍衛自己政見的勇氣都沒有，如此怯戰的表現，還說要保家衛國，實在令人發笑。

吳怡農希望王鴻薇先提政見再談辯論，林家興表示，王鴻薇參選以來，已提出上任四大目標、核二、三廠延役，以及禁止政府綁標媒體等多項政見，吳怡農還曾就核二、三廠延役發表評論，如今卻說沒看到王鴻薇有具體主張。

林家興說，吳怡農不要只會過度包裝自己，卻不敢出面捍衛自己的政見，這只會讓台北市民看到怯戰、空洞的吳怡農。

練鴻慶指出，過去都是選戰落後者要求辯論，而領先者冷處理，現在卻是領先者王鴻薇要求辯論，吳怡農不敢直球對決。（編輯：謝佳珍）1111219