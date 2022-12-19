立委：18至23歲詐騙嫌疑人逾8千 占所有年齡層2成多

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院教文委員會今天召開校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會。立委表示，今年1月到10月，18歲至23歲的詐騙嫌疑犯共8207人，必去年同期增加近20%，呼籲政府相關部門應採有對應對策。

會議主席、立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委鄭正鈐說，希望教育部鼓勵各大專院校開設元宇宙、數位資產、金融科技等相關通識、專業課程，協助學子建立正確觀念，培養其在相關產業所需的專業技能，更能避免他們被詐騙，建請教育部研擬相關可行方案，適時給予一些經費補助。

立法院教育及文化委員會今天舉行「人工智慧、虛擬貨幣、數位資產、數位人權、金融科技、元宇宙」校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會。

列席的教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝說，行政院在今年7月15日核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，該綱領揭示「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等4大面向，分別由內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部主政，教育部則配合辦理「識詐」宣導作業。

吳林輝提到，對於「識詐」部分要分齡分眾，因為學生的生活經驗不同，可能受騙上當的情形不同；以大專院校來說，有3種容易被騙的型態，分別為虛擬貨幣假投資、網路購物（一頁式廣告詐騙）及解除分期付款。

吳林輝指出，若教育宣導層面做的好，可以減少很多人受騙，而教育部透過國立教育廣播電台製播反詐騙宣導節目5集、新聞報導20則或口播廣告50檔次等，也協調大學開設在職教師法治教育增能學分班及法治教育相關課程，建全師生法治觀念。

民進黨立委林楚茵指出，根據警政署最新統計，今年1月至10月，18歲至23歲的詐騙嫌疑人共8207人，占所有年齡層的比例高達21.87%，且比去年同期還增加 19.34%；相較之下，這個年齡層的被害人7442人，竟然還比嫌疑犯的人數還少。

林楚茵說，18歲至23歲正是大學生即將步入社會發揮長才的階段，卻可能因為年少不懂事，鑄成一生的錯誤，相關部門應該從數據來採取相對應對策。

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林楚茵也提到媒體識讀的重要性，因為網路世界變化多端，為了不被騙，甚至不成為共犯，打詐國家隊應提出相關策略。

鄭正鈐說，許多業界人士與學者提到，必須要跟國際更接軌，如果由教育部、數位發展部等相關機關，委由院校或相關機構辦理反詐騙、反洗錢的寒暑假夏令營或國際論壇、講座等，跟國際學者專家多進行交流，大家一起完善元宇宙的生態系，希望台灣在這一塊不要落後太多。（編輯：趙蔚蘭）1111219