辭黨部主委有意參與立委補選 林儒彬：避球員兼裁判

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）國民黨立委許淑華當選南投縣長，她的席次須補選；有意參與補選的國民黨南投縣黨部主委林儒彬今天請辭主委職務，他表示，完成階段責任，且不想被指有「球員兼裁判」的嫌疑。

許淑華這席選區俗稱「濁水溪線」，包含南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，南投縣長林明溱兒子、縣黨部主委林儒彬，以及當選南投縣議員的南投市長宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥，都被視為人選，國民黨中央將以徵召決定。

林儒彬今天透過國民黨南投縣黨部發布聲明表示，自去年8月1日接任縣黨部主委，歷經縣黨部被拍賣、縣長民調初選、今年11月26日地方選舉，感謝大家付出辛勞得到甜美果實，他完成階段責任，因此辭去縣黨部主委職務，面對未來立委補選，他強調國民黨必須團結不能分裂，每個人都有被徵召可能，團結才是獲勝契機。

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林儒彬接受中央社記者訪問表示，今天起請辭縣黨部主委，後續由誰接任主委屬黨中央權責；大家很關心這席立委補選局勢，他不想被指有「球員兼裁判」嫌疑，未來出戰人選將由黨中央徵召，他雖不知道最後會是誰出線，但至少不要「被講話」，也比較公正客觀。

游顥表示，選舉除靠個人努力，還要整體團隊幫忙，功勞不在一人身上，更要感謝每名辛苦的黨工與義務幹部，至於主委林儒彬也要爭取黨提名參選立委補選，基於公平性並讓中央黨部充分了解地方狀況，對於林儒彬提早請辭，他完全尊重個人做法。（編輯：陳仁華）1111219