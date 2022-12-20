緩和醫病衝突 醫改會籲醫療事故預防法加速上路

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣醫療改革基金會今天與跨黨派立委舉行記者會，表示各界原期盼「醫療事故預防及爭議處理法」修法公告後1年就能上路，但因整備作業不及，法案施行恐延到2024年，呼籲衛福部應加速整備緩和醫病衝突。

立法院會5月三讀通過醫療事故預防及爭議處理法，建立醫療糾紛非訴訟機制，未來民、刑事醫療爭議事件均應先行調解，醫事機構不得拒絕提供病歷紀錄，違者最高罰新台幣25萬元，但施行日期由行政院訂定。

醫改會董事長劉淑瓊今天偕民進黨立委吳玉琴、台灣民眾黨立委賴香伶、時代立委立委陳椒華舉行記者會。

劉淑瓊表示，立法院5月三讀通過醫療事故預防及爭議處理法後，各界原本期盼公告後1年內就施行，但由於子法訂定、系統建置、調解委員資料庫評選、教育訓練等仍沒到位，近日傳出法案施行日期將延至2024年。

劉淑瓊指出，醫預法明定醫療機構應組成醫療事故關懷小組、政府捐助成立第三方法人進行專業評析，這原本是法案一大亮點，但實際上中小規模醫院診所可能量能不足，第三方法人也缺乏獨立調查權，屆時恐阻礙還原真相。

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劉淑瓊指出，醫病糾紛是醫病雙方的沉重負擔，呼籲政府應讓醫事人員放心，儘速整備子法，讓法案早點上路，降低醫病衝突。

吳玉琴表示，衛福部次長石崇良在審查法案時，曾表示因涉及7個子法，她猜想若要到2024年施行，可能涉及編列預算問題；不過醫預法已有試辦經驗，應作為推動法案基礎，預算編列不應作為延後上路理由，呼籲加速整備上路。（編輯：張均懋）1111220