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美國4眾議員來訪 團長匡希恆年輕時曾在台傳教

2022/12/20 11:39
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部表示，美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）於17日至22日率團訪台；在台行程包含晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮晚宴，訪賓也將拜會立法院外交及國防委員會、經濟部及大陸委員會等政府機關。

根據外交部新聞稿，訪團成員還包括：聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。

外交部指出，由於匡希恆身兼美國國會「保守派氣候連線」主席，高度關注因應氣候變遷議題，因此訪團成員也將拜會行政院環保署及行政院農委會，並與國內環保綠能相關產業及組織交換意見。

外交部表示，匡希恆年輕時曾在台灣傳教，與台灣淵源極深；全團4位聯邦眾議員均為台灣在美國國會的重要友人，在籲請拜登政府強化台美安全合作、將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等重要議題上，均堅定為台灣發聲。

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外交部表示，匡希恆曾領銜提出支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL）聯名函、朴銀珠則曾領銜提出「台灣民主防衛租借法案」等，以實際行動展現對台灣的堅定支持與重視。

外交部表示，包含本團在內，今年迄已有36位美國國會議員接連來訪，充分彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。台灣深信，匡希恆等4位眾議員此行將能更深入瞭解台灣現況，以利未來持續協助深化台美在各項議題領域的友好合作關係。（編輯：郭無患）1111220

#匡希恆
#外交部長
#台灣
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