台南正副議長選舉 國民黨團否決「民國配」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市議會國民黨團今天召開會議，討論25日的正副議長選舉事宜，會中決議支持黨團推薦的現任副議長李文俊爭取連任，且不會與民進黨合作，未遵守決議者將以黨紀處分。

台南市議會國民黨團發布新聞稿指出，今天以甲級動員召開閉門會議，除了出國的曾培雅之外，其餘13名現任議員蔡育輝、李文俊、張世賢、尤榮智、方一峰、林燕祝、李鎮國、許至椿、王家貞、蔡淑惠、盧崑福、林美燕、李中岑，以及準議員蔡宗豪和台南市黨部主委林進旺出席。

國民黨團書記長蔡育輝會後表示，會議討論重點包括正副議長選舉是否與民進黨合作，或與無黨籍現任議長郭信良搭配，以及推薦李文俊爭取連任副議長項目。

蔡育輝指出，黨中央已明確指示不宜出現「民國配」情形，因黨團這些年一路走來始終如一，砲火猛烈打擊民進黨爐碴和太陽光電等盤根錯節的黑金政治案，若選擇與民進黨合作，支持國民黨的選民一定會寒心，國民黨團長年努力也將化為烏有，黨團絕不會拿全體議員形象和未來陪葬。

蔡育輝表示，會中決議由以黨團名義推薦李文俊爭取連任副議長，要求黨團成員用選票執行黨團意旨，跑票或投給自己，將送黨中央以黨紀處理。

國民黨團發言人王家貞表示，今天的決議是不可「民國配」、不可投自己，至於是否可能與郭信良合作，則還有協商空間，以讓國民黨團在市議會有最大聲量為目標。（編輯：陳仁華）1111220