召開中央災防會議 沈榮津：做好抗旱準備穩定用水

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（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院副院長沈榮津今天召開中央災害防救委員會時表示，衛福部應與地方政府共同強化長照機構公共安全；經濟部與農委會做好長期抗旱準備等，全力穩定民生、產業及農業用水。

行政院透過新聞稿指出，沈榮津今天主持「中央災害防救委員會第43次會議」。

沈榮津在聽取衛福部「強化長期照護機構整體防救災機制推動進度」報告後表示，這攸關弱勢族群的公共安全，請衛福部與內政部共同成立專案小組，每月列管追蹤機構的改善進度，並會同地方政府共同研議機構的管理、退場與配套機制，督促地方政府確保機構公共安全。

針對經濟部及行政院農業委員會「旱情分析及應處作為」報告，沈榮津請經濟部持續監看水情，因應南部地區水情嚴峻，除強化水源利用與調度，確保公共用水系統穩定供水外，也請經濟部及國科會在不影響產業運作前提下，輔導產業自主節水5%，並做好長期抗旱準備，全力穩定民生、產業及農業用水。

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聽取交通部「強化地震前兆分析技術與預報機制之發展」報告後，沈榮津指出，這項機制有助於地震預測，請氣象局持續精進技術發展，突破現有資料分析與應用瓶頸，以期有效整合運用於地震防災工作。

另外，行政院災害防救專家諮詢委員會出版「災害防救之數位轉型」政策建議書，沈榮津表示，建議書經行政院智慧國家推動小組討論，將納入「智慧國家方案」推動，請相關部會共同逐步落實。（編輯：張均懋）1111220