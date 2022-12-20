吳釗燮呼籲科索沃 加入美歐行列與台灣合作

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部長吳釗燮日前接受科索沃媒體書面專訪，他警示西巴爾幹國家應慎防「中國新殖民主義」，透過基礎建設換取自然資源及影響力，他也呼籲科索沃加入美歐行列，加強與台灣發展實質關係。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮近日接受科索沃媒體「經濟在線」（Ekonomia Online）書面專訪，訪談內容已於18日以「台灣外長：科索沃應加入美歐與台灣合作」為題刊登。

吳釗燮表示，台灣與科索沃具有民主共同信念及相似國際處境，近年雙邊關係逐步開展，科國位居西巴爾幹樞紐位置，具極佳地理條件，礦產豐富，也擁有優質青年勞動力，享有出口美國、歐盟、西巴爾幹及土耳其等市場的關稅優惠待遇，對台商甚具吸引力。

吳釗燮表示，台灣已設立規模2億美元「中東歐投資基金」，協助台灣與中東歐國家發展戰略性產業，成為提升台科雙邊經貿關係的利基。

吳釗燮指出，台美關係長期緊密友好，美國政府視台灣為民主成功故事，全球的良善力量；近年來台歐關係也大幅增溫，除歐洲議會及歐盟會員國重要訪團接續來訪，歐盟更發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，將台歐盟關係提升至安全層級。

吳釗燮表示，台灣位於民主陣營對抗威權擴張的第一線，將持續與美歐等理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太地區及全球的和平、穩定及繁榮。他鼓勵科索沃也加入美歐行列，加強與台灣發展實質關係。

吳釗燮警示，中國在2000年代起開始涉足西巴爾幹地區，2013年宣布「一帶一路」戰略計畫後，更加速投資該地區基礎建設。然而中國雖高舉雙贏合作旗幟，但因多數計畫仰賴中國貸款，並由中方人員包辦工程及營運，不僅創造就業機會有限，反使合作國家極易落入中國債務陷阱，西巴爾幹國家應慎防中國複製在非洲透過基礎建設換取自然資源及影響力的「中國新殖民主義」。

談到台灣可供各方借鏡之處，吳釗燮表示，近兩年世界各國專注抗疫，中國卻對台文攻武嚇，破壞台海和平穩定，並企圖將軍力延伸至西太平洋、東海及南海，曝露窮兵黷武本質；台灣面積雖小，但絕不在壓力下屈服，將堅持民主自由制度，持續與理念相近國家合作對抗威權擴張。

吳釗燮強調，歷史經驗和俄烏戰爭使人深刻體認，姑息無法換取和平，唯有民主夥伴團結捍衛民主才是正道。

「Ekonomia Online」創立於2010年，以阿爾巴尼亞文報導國際政治、經濟及文化議題，閱聽眾遍及科索沃、阿爾巴尼亞、馬其頓及巴爾幹半島地區。（編輯：蘇龍麒）1111220