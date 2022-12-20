美眾議員拜會立法院 綠委盼促台參與環太軍演

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北20日電）美國聯邦眾議員匡希恆一行人今天與立法院外交及國防委員會成員會談。會中許多立委盼美方支持台灣加入IPEF，並感謝日前通過國防授權法，民進黨立委趙天麟則盼未來正式邀請台灣參與環太軍演。

匡希恆（John Curtis）與聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）於17日至22日訪台，在台行程包含晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受外交部長吳釗燮晚宴，並拜會立法院外交及國防委員會。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天在臉書分享，邀請外委會成員趙天麟、何志偉、江啟臣、邱臣遠，一同接待匡希恆一行人，討論台灣安全、台美經貿合作等議題。

民進黨立委趙天麟受訪時轉述，與會的美國眾議員都很關心台灣安全，認為有了俄羅斯侵略烏克蘭的教訓，美方對台灣支持要及時充足，未來在軍購、法案和經濟支持都會全力以赴。

趙天麟也說，美國眾議員關注到台灣的軍事費用與中國差距頗大，以及軍事支出占整體GDP相較鄰國偏低問題，他則回應台灣軍事費用已連年增加，且編列特別預算採購新式戰機。

趙天麟說，會談中不分黨派立委都認為美方應全力支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）和經濟組織，台灣才能與世界鏈結不會被孤立；立委也感謝美國參議院日前也通過國防授權法，他則盼美國國會發揮影響力，促使有關單位能正式邀請台灣參與環太軍演。

民進黨立委何志偉受訪表示，他在會中談及乾淨網路和抖音TikTok問題，提到台灣與美國都面臨網路詐騙、洗錢、黑市交易和國安議題，認為未來應多關注，是否有境外力量的網路攻擊。

何志偉也表示，他與訪團中3位眾議員都是美國南加大校友，會談相當愉快，還打趣說要開同學會。

國民黨立委江啟臣受訪表示，訪賓一行今天下午到外交及國防委員會訪問，同時也聽聽選區立委對於台灣安全的一些想法。

江啟臣指出，在意見交流的過程中，訪賓有提到台灣面對中國大陸軍事威脅之下的安全顧慮，也在乎台灣國防軍事的改革。

江啟臣說，訪賓表達對於台灣安全的關心，也表達願意協助和幫忙。（編輯：林興盟）1111220