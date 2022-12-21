駐蒙特婁辦事處開館時程 吳釗燮：盼很快落實

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（中央社記者游凱翔台北21日電）外交部將在加拿大魁北克省設立駐蒙特婁辦事處，針對開館時程，部長吳釗燮今天表示，目前正進行駐館人員、財務和當地房舍找尋等作業，希望很快能夠落實。

外交部昨天宣布，由於台灣與加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民等多領域的交往日益緊密，經研議後決定，將在加拿大魁北克省的蒙特婁市（Montréal）設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，目前正進行各項籌備工作。

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立法院外交及國防委員會上午審查民國112年度外交部預算，吳釗燮等官員列席，針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度，及其他國家是否因顧慮中國而不表態支持台灣。

吳釗燮會前受訪指出，目前仍按照進度進行，必須看CPTPP審查新會員進度，目前正集中審查英國，若英國審查案沒有通過，就不會審查新的入會案，因此在尚未審查到台灣前，外交部持續透過雙邊關係進行非正式諮商，希望未來審查到的時候速度能加快。（編輯：張均懋）1111221