王美惠淚批：陳茂松選舉沒出力 還罵人出力不夠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北22日電）民進黨中常委陳茂松指同黨立委王美惠的服務處主任在嘉義市長選舉時支持對手。王美惠今天哽咽表示，她從未忘記初衷，認真打拚，無法接受陳茂松對服務處的打壓，「選舉沒出力的人，卻罵出力的人出力不夠，這不應該」。

民進黨昨天召開中執會，與會者轉述指出，陳茂松在會中表示，王美惠的服務處主任徐文志在嘉義市長選舉時支持對手。王美惠則表示，她輔選問心無愧，中常委對她提出這麼沉重的指控，令人心寒。而徐文志則發表聲明退出民進黨。

王美惠今天上午出席內政委員會主持會議前，接受媒體訪問時一度情緒激動，她哽咽表示，她盡心盡力幫民進黨嘉義市長候選人李俊俋輔選，民進黨選成這樣，大家應該要檢討，如果她有什麼地方做不好、服務處的人有什麼不對，中常委應來告訴她，而不是在媒體上放話。

王美惠指出，陳茂松昨天說，她在票都還沒開完時，就跑去向嘉義市長黃敏惠恭喜，她必須要澄清這是不對的，她當天在李俊俋的服務處，還陪李俊俋到開票所，也陪李俊俋向支持者致歉。

王美惠哽咽表示，她從助理、議員到立委，從未忘記自己的初衷，她是認真在打拚，真的沒辦法接受陳茂松對服務處這樣的打壓。她從昨天就在想，是否有對不起民進黨、嘉義市的地方，可能她做得不夠，才讓陳茂松這樣講。她在台北也從未忘記自己從哪裡來，還是每天回嘉義為民眾服務。

王美惠反問陳茂松對這次李俊俋的選舉有幫到什麼忙，還在選舉完後，指責他人不對；陳茂松說她票還沒開完就跑去恭喜黃敏惠，這真的很不應該，對她也不公平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美惠說，希望民進黨能找回初衷，感動民眾，明年要選黨主席，希望民進黨不分派系，把士氣找回來，讓台灣人感動。

王美惠表示，這次民進黨選這麼差，不去討論政策、提名是否有問題，卻跑來指責地方上的人，更何況這個人還是長期志工，幫她拈香跑攤；且徐文志在她的服務處，從未說過不支持李俊俋。選舉沒出力的人，卻罵出力的人出力不夠多，這不應該，更不應該在媒體上放話。人在做天在看，她對得起自己的良心。（編輯：翟思嘉）1111222