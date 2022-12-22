賴清德談誠實面對黑金 吳怡農呼應：不能已讀不回

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（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統賴清德指社會大眾質疑黨公職是否有黑金等問題，民進黨要誠實面對；民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天呼應，不能已讀不回；別因一個人案件，污衊北市2.5萬名黨員的努力。

賴清德昨天在參選黨主席政見會上表示，社會大眾所提論文抄襲、黨公職是否有黑金背景等問題，民進黨要誠實面對。

吳怡農上午赴中山市場拜票，面對媒體詢問時表示，民進黨九合一選舉挫敗，有非常多需要檢討的部分，賴清德提出看法並呼籲誠心面對社會質疑，不能已讀不回，這是民進黨重新爭取社會大眾信任最重要的第一步。

吳怡農說，他擔任台北市黨部主委時，看到社會大眾質疑人頭黨員，花很多時間精力，重新審核每份入黨申請，確實落實入黨規範，確保每個入黨的都是真心認同民進黨的人；他不希望一個人的案件抹黑、污衊了台北市2萬5000名黨員的努力，民進黨會持續檢討努力，盡全力讓大家看到民進黨面對大眾的誠意。

媒體追問，民進黨立委何志偉取消原本與吳怡農客廳會的活動，是否是怕被黑道官司影響；吳怡農說，想太多了，原本是不公開的客廳會，經過雙方討論，覺得活動先取消是最好的安排。

對手王鴻薇提「還稅於民」等政見，吳怡農說，除了預計多收的新台幣4500億元稅收外，今年歲出歲入還有將近2500億元落差，如果不希望債留子孫，今年多出來的額度只有2000多億元，平均分給每位民眾約8000元，但對比每位民眾24萬元國家債務，落差大，提醒王鴻薇看數字要看完整一點。

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是否接下王鴻薇辯論戰帖，吳怡農說，期待的是正向討論、有建設性的評論、具體主張，目前為止，他提出的政見從國安改革、兵役改革、消防人力、松山機場遷建、給下一代更公平優質的外語教育，對手都沒有具體立場。

吳怡農在2021年1月底當選民進黨台北市黨部主委，4月底發生黨員趙介佑疑涉毒事件，吳怡農認為已影響民進黨名譽，事後提出除名處分。（編輯：謝佳珍）1111222