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小內閣亮相 周春米：穩定且即刻上手為原則

2022/12/22 14:41（12/22 15:11 更新）
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屏東縣長當選人周春米（右7）22日公布小內閣，由原研考處長黃國榮（左6）出任副縣長、祕書長邱黃肇崇（右6）留任，縣府24個局處中有5名局處長為新任，包含勞動暨青年發展處長李雨蓁（右5）、教育處長劉育忠（右3）、客務處長李明宗（右2）、衛生局長張秀君（左）、研考處長謝孟良（左3）。中央社記者李卉婷攝 111年12月22日
屏東縣長當選人周春米（右7）22日公布小內閣，由原研考處長黃國榮（左6）出任副縣長、祕書長邱黃肇崇（右6）留任，縣府24個局處中有5名局處長為新任，包含勞動暨青年發展處長李雨蓁（右5）、教育處長劉育忠（右3）、客務處長李明宗（右2）、衛生局長張秀君（左）、研考處長謝孟良（左3）。中央社記者李卉婷攝 111年12月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣長當選人周春米今天公布小內閣，由原研考處長黃國榮出任副縣長、秘書長邱黃肇崇留任，縣府24個局處中有5名局處長為新任，周春米表示，小內閣組成以穩定且即刻上手為原則。

周春米今天率小內閣團隊公開亮相，原研考處長黃國榮出任副縣長、秘書長邱黃肇崇留任，新任的5名局處長包含勞動暨青年發展處長李雨蓁、教育處長劉育忠、客務處長李明宗、衛生局長張秀君、研考處長謝孟良。

周春米會中致詞表示，要承接8年優秀的屏東縣政團隊，壓力並不小，縣府團隊組成以穩定、即刻上手且執行效能強為原則，縣政可以無縫接軌，讓老百姓安居樂業，維持屏東驕傲的城市榮耀感。

周春米指出，對於局處長的要求，除符合職務的專業背景及能力外，清廉操守是必備條件。

周春米是屏東首位女縣長，24個局處共啟用15名男性及9名女性，女性占37.5%，盼能開創屏東新氣象。

勞青處長李雨蓁，年僅35歲，高師大跨域藝術研究所碩士畢業，文化背景深厚且嫻熟青年事務；教育處長由國立屏東大學專任教育學系教授劉育忠擔任，學經歷豐富，可望為教育政策帶來新思維；客務處長李明宗在任東片村長期間推動地方產業，吸引農二代回流，對於產業及地方事務都有深度參與。

出任研考處長的謝孟良，對於程式設計非常內行，為縣府設計管控系統，省下公帑；原衛生局副局長張秀君則升任衛生局長，熟悉醫界及公衛體系，參與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各項防疫措施。（編輯：謝雅竹）1111222

屏東縣長當選人周春米22日公布小內閣，周春米表示，縣府團隊組成以穩定、即刻上手且執行效能強為原則。中央社記者李卉婷攝 111年12月22日
屏東縣長當選人周春米22日公布小內閣，周春米表示，縣府團隊組成以穩定、即刻上手且執行效能強為原則。中央社記者李卉婷攝 111年12月22日
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