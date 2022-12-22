自首報繳槍械可免刑？行政、司法單位喬不定

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院內政委員會今天審查「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」，內政部警政署贊同刪除自首報繳槍砲、彈藥者可免除其刑，但法務部及司法院則認為恐違鼓勵報繳槍械目的。民進黨召委王美惠宣布全案保留，另定期審查。

立法院內政委員會今天審查「人民團體法部分條文修正草案」及「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」等案，邀請內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭等人列席報告，並備質詢。

內政委員會下午在進行「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」逐條審查時，針對自首報繳槍砲、彈藥者，現行條文規定可以減輕或免除其刑，民進黨立委陳明文提案刪除免除其刑，內政部警政署也表示同意，但法務部及司法院則認為，恐違鼓勵報繳槍械目的。

黃明昭表示，現在開完槍就跑到派出所自首的犯罪型態比比皆是，為什麼不支持，呼籲要與時俱進，支持警政署打擊犯罪的用心。花敬群也指出，真的拜託，不要為了好做事製造打擊犯罪的困擾，大家要有態度，不要在那邊講法理，第一線的治安，不是講法理就可以解決的。

與會的法務部代表指出，大家對於打擊犯罪的決心立場是一致的，法務部與內政部警政署是站在同一陣線，不過就法理上而言，本來就會視個案審酌情節輕重，是否是真心想要自首。司法院代表也表示，了解行政部門的用心良苦，個案情況很多，現行規定也不是一定要免除其刑，法官本就是依個案來審酌，且不能排除有個案是真心悔改，如果拿掉免除其刑，恐不公平，傾向沒必要修。

花敬群則表示，有時事情要從兩面看，不能只從單一面向看，明明出問題，還是抵死不從，可能傷害更大。大家在法理的討論跟溝通上，腦袋要能夠轉，這是他的提醒。可否反向思考，如果真的因為修法害了某些人，再來思考是不是修法過重。

由於行政、司法部門彼此僵持不下，民進黨立委莊瑞雄出來打圓場表示，知道警政署打擊犯罪的決心，立法院也支持，而司法院提出的是立法例的問題，他認為行政部門應該先溝通，如果還是這麼堅持，他也可以接受，但是請提出院版。現在是立法院內政委員會沒問題，而是行政部門意見分歧。

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會議主席、民進黨召委王美惠也表示，大家是要解決問題，不是要製造問題。由於多數條文無法達成共識，王美惠最後宣布全數保留，另定期審查。

另外，立法院內政委員會今天則初審通過人民團體法部分條文修正草案，明定未來人民團體的名稱除不得與現有已許可的團體相同外，也不能使人誤認其與政府機關、政府捐助財團法人、營利團體有關，也不得有歧視性或仇恨性的文字。（編輯：蘇志宗）1111222