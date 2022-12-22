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民進黨中評會主委坐鎮台南 確保議長選舉票票入匭

2022/12/22 17:17
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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨今天說，為因應25日各縣市、直轄市議會議長、副議長選舉，落實民進黨籍議員一致性投票，民進黨中評會主委賴瑞隆25日上午將前往台南市議會民進黨團，中評委管碧玲赴高雄市議會民進黨團，確保黨籍議員票票入匭。

民進黨中評會下午發布新聞稿，賴瑞隆強調，各縣市議長、副議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲黨紀處分，民進黨從政人員，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

賴瑞隆表示，根據「民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」第6條規定，黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處。

賴瑞隆說，民進黨面對選舉結果持續檢討反省，黨員更應團結一致，推動改革。他將於25日上午10時前往台南市議會民進黨團，管碧玲則前往高雄市議會民進黨團，確保民進黨籍議員一致性投票，若有跑票或違紀者，中評會將處以最嚴厲黨紀處分。

賴瑞隆提醒黨內恪遵黨章黨綱、紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心。（編輯：蘇志宗）1111222

#民進黨籍
#賴瑞隆
#台南市議會民進黨團
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