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遭指恐嚇議員 民進黨南市黨部執委林士傑宣布退黨

2022/12/23 15:10
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市正副議長25日改選，各方紛爭揣測不斷。遭指控涉入國民黨台南市議員方一峰遭恐嚇案的民進黨台南市黨部執行委員林士傑，今天下午宣佈退黨靜待司法調查。

林士傑下午透過臉書（facebook）貼文「政治無是非！我正式宣布退出民進黨，靜待司法調查」。林士傑現任台南區漁會理事長，他的女兒林依亭剛選上台南市議員。

台南市黨部主委潘新傳表示，一切交由司法調查，對黨來說，個人退黨要自清、不要讓黨受傷害，「我們予以尊重」。

方一峰昨天下午遭不明男子恐嚇，台南市警局及時攔截涉案車輛、駕駛人及車上乘客林姓男子，全案移送台南地檢署。南檢今天訊後，林男以新台幣5萬元交保。

林士傑是繼郭再欽今天退黨後，地方黨部第2人。民進黨副秘書長林飛帆昨晚透過臉書發出檢討文，被點名的前民進黨中執委郭再欽，今天宣布退出民進黨。繼12月14日發表聲明辭去民進黨中執委，郭再欽今天再宣布退出民進黨。（編輯：孫承武）1111223

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