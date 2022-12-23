赴彰化發表政見 賴清德：誠懇反省團結是首要

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民進黨主席補選候選人賴清德（中）23日到彰化縣舉辦政見發表會時表示，所謂愛之深責之切，大家罵得越大聲，就是對黨的心疼；面對這次地方選舉，誠意接受結果就是民主精神，也要誠懇反省，從失敗學習教訓，首要就是更團結，尤其民進黨未來還有更大使命。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年12月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到彰化縣舉辦政見發表會說，誠意接受結果就是民主精神，也要誠懇反省自己，從失敗學習教訓，首要就是更團結，尤其民進黨未來還有更大使命。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，晚間到彰化縣鹿港鎮舉辦「向黨員報告」政見發表會，競選彰化縣長失利的民進黨立委黃秀芳，及立委陳素月、陳秀寳、民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞等人出席，現場吸引數百人出席，黨員踴躍表達意見。

陳秀寳表示，民眾的聲音就是民進黨的力量，這次哪裡做不好，大家來檢討；黃秀芳說，這次競選縣長，感謝大家「沒日沒夜」幫忙，最後結果不好，是民眾給的考驗，要讓民進黨更好；陳素月指出，選後許多支持者很憂心，也希望賴清德領導全黨、凝聚共識。

會中有黨員不滿同性婚姻並希望加重詐騙刑度，也認為殺人、酒駕應重懲，可參考新加坡鞭刑制度；也有黨員指年金改革、論文抄襲風波、司法改革不力、國家政策走向不明，都影響這次選舉；更有黨員以曾經接獲電話民調時回答「唯一支持韓國瑜」為例，認為初選民調有一定的盲點；不少黨員都指物價飛漲、薪水不漲。

賴清德傾聽意見後向黨員表示，所謂愛之深責之切，大家罵得越大聲，就是對黨的心疼；這次地方選舉，他來彰化縣最多次，輔選黃秀芳超過10次，也多次聆聽黃秀芳的演講聽到流眼淚，因為太感動，黃秀芳臨危受命承擔責任，雖然最終沒獲勝，但精神值得大家鼓勵。

賴清德說，誠意接受結果就是民主精神，也要誠懇反省自己，想想哪裡做不好、錯誤需要改進，光靠「打死不走」的人是不夠的。國民黨做不好，民進黨不能也做不好，要在這次失敗學到教訓，首要教訓就是「我們要更加團結」，尤其民進黨未來還有更大的使命。

賴清德表示，民進黨需要更關心基層，要給予更多關心、照顧、支持、疼惜，「他們的辛苦，要當作我們的辛苦」，自然就會得到支持；另外，許多黨員提到司法、治安問題，中央應勇敢面對。

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賴清德指出，民進黨是在威權、專制時代創立，許多民主運動前輩一路打拚，打破黨禁、報禁、爭取言論自由、推動國會全面改選、總統直選，帶動民主與國家發展，民進黨是有使命的政黨，雖然這次失敗，但不能失志，且目前中央由民進黨執政，應持續堅守崗位。

賴清德提到，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響經濟，如物價波動、薪水漲幅無法跟上等問題，因此政府召開國安會議面對，希望明年經濟穩定，讓人民生活較好過，總統蔡英文將陸續推動措施，而他當選黨主席也會團結黨內、穩定政局。（編輯：郭諭儒）1111223