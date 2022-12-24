拜登簽署軍援台灣 外交部：展現美台合作堅定立場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北24日電）美國總統拜登簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。外交部今天表示，此舉高度展現美國會支持強化台美全方位合作堅定立場，未來將以穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實。

美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

外交部發布新聞稿表示，繼美國聯邦參眾兩院日前表決通過「2023會計年度國防授權法」（NDAA 2023）兩院協商版本後，拜登正式簽署該法生效，完成立法程序；另外，聯邦眾議院同樣表決通過聯邦參議院前已通過的「2023會計年度綜合撥款法案」，上述兩項立法的通過，高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場。

外交部也提到，除了「外國軍事融資」（FMF）、「台灣學人計畫」等項目外，兩項立法均要求美行政部門在「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務互通性。

同時也呼應台美於11月簽署的「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，要求國務院及美國國際開發總署（USAID）與包括台灣在內的區域盟友及夥伴，加強在太平洋島國的合作；並將挹注「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的經費由300萬美元提高至400萬美元等，為雙方在這些領域的合作增加更多資源。

針對美國國會不斷以創意性方式，為台美在各項領域的夥伴關係提供法源依據及多元的政策工具，並展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

外交部強調，台灣政府未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。（編輯：郭無患）1111224