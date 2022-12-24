高市議長之爭 民進黨推前議長康裕成出線角逐

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市長陳其邁今天率民進黨高市黨部主委許智善、高市議員鄭光峰、康裕成召開記者會，宣布將由康裕成出線競選高雄市議長。康裕成表示，將拜託各黨派議員一起為高雄努力。

陳其邁說，經市黨部協調，決定由曾任高雄市議長的康裕成代表民進黨角逐議長選舉。其中最要感謝的是鄭光峰，經共同討論各項議題、意見、議事改革等，願意在民進黨最艱難時候顧全大局、捐棄個人考量，做出對黨團結有利決定，相挺康裕成，展現政治家風範。

陳其邁指出，這次選舉民進黨選得不好，有很多值得反省、要傾聽民意的地方。未來4年市府團隊會與議會共同合作、推動市政，成就科技、移居、魅力、幸福的高雄。至於副議長人選，陳其邁說，尊重康裕成，也針對各種情況進行考量，會在下午5時的黨團會議後再行公布。

康裕成感謝鄭光峰成全，讓民進黨能團結，自己將全力爭取明天的議長選舉，盼順利得勝，展現民進黨團結氣勢，自己也將以過去擔任議長經驗，偕同黨團力量，同時拜託各黨派議員一起為高雄努力，協助陳其邁，讓高雄邁向更好的明天。

6連霸的鄭光峰表示，民進黨今年大選表現不如預期，高雄市議員選舉結果也不如預期，沒有過半；但有好的市長，民進黨為了高雄的發展一定也要拿下議長，這樣的時刻要以黨為重。經過這兩天懇切交換意見，決定以勝選為原則，推出康裕成參選議長，大家一定會團結合作，與在野黨競爭，讓明天結局更為美好，也讓高雄發展攜手向前。

媒體詢問原宣布代表國民黨角逐議長的陸淑美，稍早發出聲明書宣布放棄競選議長，對此有何看法，陳其邁說，「要再了解一下」。

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另外，對於民進黨副秘書長林飛帆「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政」的說法，兼任民進黨代理主席的陳其邁說，黨部已對此發表意見，就按相關黨章、黨綱處理，「這部分非常清楚，黑就是黑、白就是白，有涉及相關條例的，我們就調查」。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半。國民黨29席、民進黨27席，另無黨籍黃捷和台灣基進張博洋日前先後宣布加入民進黨團運作。其餘7人中，台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽立場較親綠；無黨聯盟朱信強、陳善慧、李順進，及無黨籍原民議員陳幸富4人成為正副議長選舉之爭關鍵。（編輯：孫承武）1111224