退國民黨角逐高市副議長 曾俊傑：代表無黨聲音

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）民進黨高雄市黨部下午宣布，由康裕成搭檔今天宣布退出國民黨的曾俊傑參選正副議長。曾俊傑傍晚現身民進黨高市黨部表示，在無黨前輩推舉下，代表無黨聲音與康裕成搭配。

民進黨今晚在高雄市黨部舉行會議，曾俊傑也現身，現場接受媒體聯訪表示，自己退出國民黨，現在是無黨籍，並在無黨前輩推舉下，代表無黨聲音與康裕成搭檔，「民意代表在什麼位置都是以民意為優先，一起為高雄努力、打拚。」

高雄市議會正副議長選前一天，曾擔任國民黨高雄市議會黨團總召的曾俊傑突襲宣布退黨。他上午透過民進黨高雄市黨部新聞群組發布聲明，退出國民黨黨團運作，下午又發聲明退出中國國民黨高雄市黨部。

民進黨高雄市黨部隨後發布新聞稿，推出「民無配」，由康裕成、曾俊傑角逐正副議長寶座。在不分黨派合作下，穩定議會、加速高雄建設發展。

民進黨高雄市黨部主委許智善表示，康裕成是前議長，曾俊傑已退出國民黨加入無黨籍聯盟，2人可說是強強組合，盼首輪投票就順利拿下正副議長。高雄市在市長陳其邁帶領下，打下產業轉型重要基礎，為不分黨派使議事和諧、有效推展市政，決定共同支持此組合。

除了曾俊傑宣布退黨，原將代表國民黨參選高雄市議長的現任副議長陸淑美，今天上午也發聲明表示退選。國民黨團下午召開會議，秘書長黃健庭親自南下出席，與國民黨高雄市黨部主委許福明、黨籍議員討論，並在會後接受媒體聯訪說：「很多狀況還在努力掌握中，會盡最大努力到最後一刻」。

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今年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩，曾協助站台曾俊傑，對此她接受媒體聯訪表示，國民黨這次選上29席議員，原有很好的空間，卻有人「帶槍投靠」，對這樣的結果深表遺憾，黨中央應做後續處理。

國民黨在2020年7月高市議長補選時也曾分裂。當時就是擔任副議長的陸淑美與曾麗燕競爭，後經假投票選出曾麗燕代表參加補選；最終曾麗燕順利以35票獲選議長，黨內議員未跑票，但陸淑美卻退出黨團LINE群組，媒體解讀為對議長補選有所不滿，時任黨團總召的曾俊傑則在選後辭去總召職務。（編輯：郭諭儒）1111224