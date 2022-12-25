不待國民黨開鍘 2花蓮縣議員接連宣布退黨

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）張峻順利連任議長並宣布退出國民黨後，不待黨部祭出黨紀開鍘，議員鄭寶秀、黃馨也宣布退出國民黨；上屆縣議會國民黨團書記長謝國榮，對於縣黨部將開除黨籍則認為「不公平」。

花蓮縣議長選舉國民黨內部分裂，經過2輪投票，遭排黑的議長張峻擊敗國民黨提名有殺人未遂前科的吳東昇，連任成功，張峻隨後發表聲明退黨；投票過程中含張峻在內有6人跑票，其中第1、2輪都支持張峻的有鄭寶秀、黃馨、謝國榮。

對此，縣黨部表示，會建請考紀會清黨，嚴明考紀、一律開除黨籍。

「花蓮的國民黨怎成為某家的國民黨？」議員黃馨表示，自己曾擔任國民黨中央委員、縣黨部副主委，這次議長選舉造成衝擊，已沒有是非黑白、正義，很遺憾不得不退黨，忠貞黨員也只能「暫時無黨，海闊天空」。

秀林、新城選區縣議員鄭寶秀表示，18歲入黨，黨齡已50年，自己出錢出力，如今黨沒有給予黨員幫忙，還打擊黨員，她向縣黨部遞交退黨聲明：「中國國民黨花蓮縣黨部已經成了為打擊黨員同志的鬥爭工具，早已沒有大是大非，我們對於花蓮縣黨部的不公不義深感痛心，決定退黨，求仁得仁，盼吾黨早日振聾啟聵，挽回民心，再造幸福乾坤。」

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上屆縣議會國民黨團書記長謝國榮接受中央社記者訪問表示，他曾電詢這一屆議員20人，議會黨團決議，「議長開放、支持張峻，副議長投給黃馨」，報請組發會不採納，縣黨部也不協調，如今結果是讓國民黨難看；對於縣黨部將開除黨籍，謝國榮認為「不公平」，黨團應有自主運作空間。

有網友在社群貼文：「花蓮縣的中國國民黨黨員一同與張峻議長同進退，發起退出中國國民黨的運動，等朱立倫離開黨主席的職位，大家再一起回來。全力支持張峻議長，退出中國國民黨」。（編輯：陳仁華）1111225