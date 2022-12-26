林志穎電動車事故引關注 立委促運安會防患未然

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（中央社記者郭建伸台北26日電）國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今天在預算審查時，主動提到藝人林志穎駕駛電動車發生火燒車事件及電動巴士議題，一度引發朝野立委關心。多位立委要求，運安會應防患未然，提高鑑識調查電動巴士量能。

林志穎7月駕駛電動車發生事故。

立法院交通委員會今天審查國家運輸安全調查委員會112年度預算時，運安會主委楊宏智表示，林志穎日前駕駛電動車燒掉，目前已有2000輛電動巴士在路上跑，電動巴士可乘載45人，認為要建立電動巴士的調查能量與規範。

國民黨立委洪孟楷表示，林志穎駕駛電動車因自撞後車子起火燒毀，變成網搜第一名的社會案件，運安會是否了解電動車起火原因，是否有電動巴士的預防機制。

運安會執行長林沛達回應，林志穎電動車事故發生後，運安會持續和公路總局和消防署持續搜集資料，但目前事故原因並非由運安會界定，無法分析起火原因。

民進黨立委許智傑表示，公部門負責公共運輸安全，現在這麼多電動車，不知道以後會發生什麼災害。

楊宏智表示，運安會委員上月到美國參訪，了解美國處理電動巴士的程序，不僅是積極作為也是長期建置方向。

民進黨立委李昆澤指出，電動汽車安全性高，但若發生事故，危害程度比一般車輛事故還高，電池一旦撞擊燃燒，滅火相當困難，認為運安會應提高鑑識調查電動巴士量能。（編輯：林興盟）1111226