政院傑出科技貢獻獎頒獎 沈榮津：替國家選人才

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（中央社記者游凱翔台北27日電）行政院傑出科技貢獻獎頒獎典禮今天舉行，獲獎人為江昭皚（助農業智慧發展）、吳宗霖（研究電磁雜訊抑制）及林正洪（證明大屯山活火山），副院長沈榮津說，此獎是替國家選好人才，並讓人才貢獻國家。

「2022年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮上午在行政院大禮堂舉行，由沈榮津頒獎。獲獎人分別是國立台灣大學生物機電工程暨研究所特聘教授江昭皚、國立台灣大學電機工程學系特聘教授吳宗霖，及中央研究院地球科學研究所特聘研究員林正洪。

沈榮津介紹，江昭皚從事遠距無線智慧化監控系統的創新設計，開發「前瞻IoT/WSN資通訊監控平臺」，其角色就像一名農業醫師，導入各種生產條件資訊，對環境進行監測與管理，進而開出農業處方，廣泛運用至智慧農業。

吳宗霖投入電磁雜訊抑制技術研究，一路改變資通業界解決電磁干擾問題，相關成果除了在國際學術界受到肯定，也有多家企業進行技術移轉及專利授權，更創下當年台大最高的授權金額紀錄，各項技術不僅獲得數十項專利，累積被各界產品使用的次數超過1億次。

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林正洪提出岩漿庫存在的鐵證，證明大屯火山群及龜山島皆活火山，並建置大屯火山觀測站（TVO），即時監測大屯山及龜山島動態，針對可能的火山噴發災害及早做準備，不僅是學術方面的重大進展，更促成從官方到民間對於火山災害防救的重視，中央氣象局更於2020年進行台灣第一次利用手機簡訊發布火山噴發訊息的演練，其研究成果為全球火山研究帶來許多新發現及啟發。

沈榮津會中除了再次強調台灣半導體技術的重要性外，也強調政院傑出科技貢獻獎是在替國家選好的人才，並讓人才貢獻國家。（編輯：張均懋）1111227