綠委籲稅收紅利全民共享 普發1萬元安心過年

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針對2022年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委陳素月（中）、莊競程（左2）、黃秀芳（右2）、許智傑（右）、劉世芳（左）等27日在台北舉行記者會，呼籲政府普發現金新台幣一萬元給全民，並加強照顧弱勢階級，對受通膨衝擊的產業持續紓困。中央社記者王飛華攝 111年12月27日

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（中央社記者王揚宇台北27日電）針對今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨區域立委陳素月、莊競程、黃秀芳等人今天呼籲政府普發現金新台幣1萬元，並且加強照顧弱勢階級，對受通膨衝擊的產業持續紓困。

民進黨立委陳素月、黃秀芳、莊競程、許智傑、劉世芳今天在立法院召開「稅收紅利，全民共享；普發現金，安心過年」記者會，提出上述訴求。

陳素月說，過去3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對台灣的經濟及產業衝擊很大，尤其是底層民眾的生活；現在稅收超過預算數的4500億元，是因為企業的營所稅成長幅度比政府編列的預算數高，這筆錢應該以發現金1萬元的方式，普發給全民。

此外，陳素月指出，結餘部分，也能用在可支配所得受到最大影響的族群，例如學貸族群、勞工及深受疫情影響的餐飲業、服務業等，讓從企業收到的稅收與全民跟這些艱苦人共享。

黃秀芳說，希望政府可以體恤基層民眾的辛苦，讓經濟成長的豐碩果實與全民共享，讓最底層民眾感受到政府對他們的照顧。

莊競程指出，中央政府連續4年歲計賸餘都超過千億元，明年度也編列1110億元還債，創下22年來最高，顯示執政團隊恪遵財政紀律，對國家未來整體財政絕對是好事。

莊競程說，民眾常說半導體產業是護國神山，如果這個產業所創造的經濟果實，能夠真正照顧底層民眾，更有護國的實質效果。他贊成4500億元主要由科技產業創造的超額稅收，交給全民共享，除了普發現金1萬元，也要加強照顧弱勢階級，並對於受到通膨衝擊的產業持續紓困。

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許智傑表示，今年稅收超徵4500億元，政府應秉持資源平均分配原則，普發現金給民眾，這才是最有感的政策；此外，近來接獲基層勞工陳情，受疫情影響導致收入銳減，加上隔離政策導致無法活下去，建議政府對於確診者再發1萬元現金。

劉世芳表示，政府在兼顧財政紀律的情況下，能否把超徵的金額先補助在貧窮線邊緣的民眾，也要考慮是否以發10倍券或普發現金等方式，照顧所有民眾，希望政府與專家學者及各界一起討論，期盼在春節前後施行。（編輯：張均懋）1111227