陳琬惠、陳靜敏遞補立委　宣誓就職

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（中央社記者王揚宇台北28日電）台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠遞補民眾黨不分區立委，在今天宣誓就職。她說，會繼續推動競選宜蘭縣長時所提的政見，也邀請宜蘭縣長林姿妙一同合作，為宜蘭縣民的福祉共同努力。

民進黨不分區立委周春米當選屏東縣長、民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長，已在25日宣誓就職。中選會公告，留下的第10屆立委缺額，分別由前民進黨立委陳靜敏，以及陳琬惠遞補。

陳琬惠、陳靜敏今天於立法院，在大法官黃瑞明監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委；民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人到場觀禮，獻上祝福。

陳琬惠接受媒體聯訪表示，她會把競選宜蘭縣長時所提的政見，以立委的角色繼續推動，例如社會福利、社會創新、青年創業跟地方創生等。

對於民眾黨立法院黨團主任由誰遞補，邱臣遠說，目前還在徵詢人選中，有進一步消息會盡快對外公布。

此外，身著護理師服的陳靜敏接受媒體聯訪指出，這是她第2次有機會進入立法院，會秉持民進黨的創黨重要理念，照顧弱勢，也會好好把關社福預算。

周春米當選屏東縣長後，辭去立委職務，根據民進黨2020年不分區立委排名，遞補的是排名第17名的陳靜敏；高虹安當選新竹市長後，遞補的是排名第9名的陳琬惠。（編輯：翟思嘉）1111228