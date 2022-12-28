出席小三通復航應變會議 陳福海爭取放寬對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陸委會28日舉行「金馬地區民眾春節交通專案應變小組第1次會議」，由副主委邱垂正（中）主持，金門縣長陳福海（右）等人出席與會。（金門縣政府提供）中央社 111年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門縣28日電）金門縣長陳福海今天赴台出席大陸委員會「金馬地區民眾春節交通專案應變小組第1次會議」，在原有金馬地區民眾及中國籍配偶外，初步成功爭取開放中國學生及原開放對象的非金門籍子女。

金門縣政府晚上發布新聞稿表示，這次會議為陸委會因應小三通復航所召開，由副主委邱垂正主持，會內有關部門與國安、海關、防檢、航港、出入境等各單位參加。

會中，陳福海爭取中央能授權地方政府有更大彈性處理這次專案；有關小三通專案的出入境適用對象，經會議討論，除原宣布的金馬地區民眾及中國籍配偶外，為利春節團圓及人道立場，陸委會初步同意開放中國學生及原開放對象的非金門籍成年及未成年子女，相關事項將向行政院報告後定案。

縣府表示，依行政院22日宣布的「金馬地區民眾春節交通專案」，112年1月7日至2月6日止，每日至多以一航班為限，由地方政府造冊控管，向交通部航港局專案申請；縣府在12月25日即成立「小三通復航專案辦公室」，並著手受理民眾小三通搭乘意願調查登記。

統計到今天，登記人數共2097人；身分別為：金門鄉親1611人（76.8%）、中國籍配偶425人（20.3%）、陸生36人（1.7%）、其他25人（佔比1.2%）；預計搭乘日期以首航、末航及春節前後為高峰。

縣府指出，意願登記名單將送相關單位審核，並儘速以無縫接軌方式，協助符合資格的登記民眾訂位服務，後續船班登記方式，縣府將等待小三通船班排定及開放對象確定後，另行公告作業方式；入出境應注意事項，縣府也將一併彙整各部會資料後，提供民眾參考。

會中，陳福海也表示，縣府與金門醫院在強化醫療量能的部分會超前部署，在以金門地區民眾為基礎的出入境資格初步認定上也會嚴格把關，做好後續常態化船班恢復的各項準備。

陸委會在會中首先報告，行政院為了國人健康安全，公布自明年1月1日起從中國入境的旅客須進行唾液PCR檢驗，針對小三通復航適用對象，在防疫規範下也應兼顧人道與親情考量。

陳福海表示，縣府會以相互尊重及互助合作的立場與中國方面積極溝通，並將向中國提出更完善的登船檢疫要求。

陳福海說，縣府會用承擔態度來完善這次專案，幫助金門鄉親和新住民朋友一償3年來未能返鄉的心願，希望中央部會相信金門縣政府，並且能授權地方政府有更大彈性把事情處理得更圓滿。

陳福海今天稍早在縣府表示，計劃1月7日首航日陪同鄉親搭乘小三通船班往返金廈兩地，若到時有入境通關問題也能就近協助，期許復航首日能更佳順暢。（編輯：陳仁華）1111228