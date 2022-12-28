段宜康：民進黨忘記謙卑失去敏銳度 側翼問題是枝節

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（中央社記者溫貴香、葉素萍、王揚宇台北28日電）民進黨在九合一選舉挫敗，前立委段宜康今天接受網路節目專訪時認為，民進黨2020年勝選後已忘記謙卑，更成為「老化的執政團隊」，失去讓選民看到「我是你期待的」選舉敏銳度；檢討必須要無情，顧情面就會看不到問題，且輸這麼多，側翼問題僅是「枝枝節節」。

民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦下午表示，所謂網軍或側翼的問題，檢討會議有過深入討論，如果是民眾自發性的在網路上表達意見，無論意見為何，作為一個政黨不會怪罪自發性支持者的行為；民進黨會謙卑檢討自己，不是檢討其他人。

段宜康今天接受「齊有此理」節目專訪時直言，民進黨從2020年勝選後，已經忘記謙卑，更成為一個「老化的執政團隊」，選前還一再宣傳防疫有成，這是最大危機，代表政府與人民感受差很遠。

他指出，民進黨過去引以為傲的選舉策略，是「我知道人民在想什麼、想要看到什麼、想要得到什麼」，依此作為選舉訴求，並讓選民看到「我是你期待的」；但2020年總統立委大勝後，民進黨驕傲起來了、忘記謙卑，「這點的敏銳度已經沒有了」。

他認為，檢討必須要無情，顧情面就會看不到問題。若以各國選舉看，執政黨因受疫情影響幾乎都贏不了，民進黨作為世界各國執政黨的一部分，憑什麼覺得自己會選得不錯，但民進黨有無察覺到這點，「我覺得沒有」。

談到側翼問題，段宜康說，他們是義勇軍、支持民進黨的人，對輿論的影響比一般支持者大，2020年扮演同樣角色，為何那時可樹立戰功，2022年就把責任怪罪於「側翼」；敗選原因非常多，但輸那麼多，原因就不是這些枝枝節節的事情。

對於副總統賴清德即將接任民進黨新任黨主席，段宜康表示，立竿見影就是處理黑金問題，但也最難。他以台南市為例，把一個堅定支持民進黨的台南市，搞到支持者對民進黨失望；賴清德必須在2024大選前，讓民眾看到民進黨價值，支持者、側翼網路義勇軍才會重新凝聚起來。

段宜康指出，處理黑金一定會得罪人，不利黨內派系整合，他希望賴清德能展現出過去在台南受民眾喜愛的賴清德，一個是「明知困難還是會做的賴清德」，另一個則是「會關心人民的賴清德」。

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此外，民進黨今天下午中常會後，代理黨主席陳其邁、2022年大選檢討小組召集人鄭文燦召開記者會說明敗選檢討報告，先前民進黨內湧現將敗選原因歸咎「側翼網軍選前到處出征」，鄭文燦向常會提出檢討報告認為，不應該將敗選責任歸責於支持者。

鄭文燦表示，所謂網軍或側翼問題，檢討會議有過深入討論，如果是民眾自發性的在網路上表達意見，無論意見為何，作為一個政黨不會怪罪自發性支持者的行為；民進黨會謙卑檢討自己，不是檢討其他人。（編輯：林克倫、楊凱翔）1111228