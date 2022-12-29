蕭赫麟邀辯論 王鴻薇：吳怡農同意就來辯論

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（中央社記者王承中台北29日電）台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，無黨籍候選人蕭赫麟邀請國、民兩黨候選人辯論。國民黨籍候選人王鴻薇今天表示，辯論的大門始終是敞開的，她會同意辯論，但前提一定是立委補選的3位候選人都同意辯論。

台北市第3選舉區立委補選將在明年1月8日投票，公辦政見發表會將在1月4日登場，無黨籍候選人蕭赫麟今天邀請民進黨籍候選人吳怡農、國民黨籍候選人王鴻薇舉行辯論。

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇今天前往立法院，出席國民黨立法院黨團召開的「還稅於民，歡迎民進黨拿香跟拜」記者會。

王鴻薇表示，蔡政府執政6年，稅收幾乎年年超徵，高達新台幣1.1兆元，不知錢花到哪裡去，卻看到政府提出很多特別預算，變成綁樁、綁選舉。她之前提出還稅於民的政見，現在看到民進黨立委也「拿香跟著拜」，只要是福國利民的政策，非常歡迎朝野立委大家來支持。

針對蕭赫麟邀辯論，王鴻薇在記者會後接受媒體聯訪時表示，辯論的大門始終是敞開的，如果蕭赫麟真的希望大家來辯論，她會同意辯論，但前提一定是立委補選的3位候選人都同意辯論。

吳怡農今天表示，王鴻薇對於稅務超徵基本的數字不太熟悉，沒有看到財政整體的樣貌。對此，王鴻薇指出，她提出還稅於民，民進黨立委也有所呼應，可能讓吳怡農很尷尬難堪，因為事實證明她的政見紮實可行，事實勝於雄辯，對於吳怡農有關政見的口水，她不想再回應。

她表示，吳怡農所提的政見是「一個人的江湖」，因為沒看到有任何民進黨民代呼應，反而很多人唱反調，但她從未對此大意，因為吳怡農就是「小英男孩」，民進黨還是會傾全黨之力協助，她知道現在面對的對手，仍然是挾有龐大行政資源、政黨資源的候選人。

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媒體詢問，民進黨昨天提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」，羅列疫情、通膨、論文事件、治安黑金、兵役問題等敗選因素，前新竹市長林智堅也在臉書發文致歉。

王鴻薇表示，林智堅論文抄襲，但當時總統蔡英文要全黨挺一人，至今仍未道歉，顯然到現在都還在挺林智堅，也可能是因為靠山太強，所以林智堅昨天雖然道歉，卻未對論文抄襲及敗壞學術倫理道歉，等於絲毫沒有悔意。（編輯：翟思嘉）1111229