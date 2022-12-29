陳宗彥：明年起替代役增打靶射擊、全民防衛動員課程

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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部次長陳宗彥今天說，因應全民國防架構，基於兵役公平性，民國94年次後出生役男，只保留家庭、宗教因素替代役；明年起替代役男將增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程。

行政院上午舉行院會，會中通過國防部報告的「強化全民國防兵力結構調整方案」、內政部報告的「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」。

現行替代役，除因徵兵檢查符合「替代役體位」可服替代役外，也可因家庭因素、宗教因素、專長因素或研發資格申請服替代役。役期部分，民國83年次到93年次的役男，家庭因素為4個月、宗教因素6個月，專長因素則分國內6個月、國外10個月，研發資格為1年6個月。

陳宗彥在院會後記者會中表示，民國93年次以前的役男，未來仍可申請服家庭因素、宗教因素、專長因素、研發資格替代役，但94年次以後出生的役男，從113年之後，就不開放申請專長因素、研發資格替代役。

陳宗彥說，93年次現在多數是大一生，但研發替代役大部分須具備碩士以上學歷，因此研發替代役在未來6年還會繼續實施；專長部分，則包括體育、文化、技職專長等，未來4到6年也還會持續。

陳宗彥表示，94年次以後役男，為因應全民國防架構，基於兵役公平性，只會保留家庭因素、宗教因素申請轉服替代役；役期上，只有宗教因素是1年2個月，家庭因素、符合替代役體位等，則服1年役期。

薪資部分，陳宗彥指出，替代役也是義務役的一環，94年次以後役男的薪資，配合整體役男薪資福利相關標準實施，包括實領新台幣2萬320元，加上政府支出部分合計共2萬6307元。

陳宗彥說，訓練部分，以109年開始服役的替代役男，入伍到成功嶺新訓中心後，就實施初級救護員（EMT-1）訓練，至今已累積3萬400名役男具EMT-1資格；未來將落實體適能、全民國防教育外，明年起替代役男將增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程。

陳宗彥指出，服勤內容除公共行政役、社會役、消防役以外，未來服役期間會增加平戰轉換訓練，實施EMT-1繼續教育；最重要的是，消防役男將提升到中級救護員（EMT-2）訓練，將成為社會中的救護力量。

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陳宗彥說，像是韓國發生的梨泰院意外事件，當外部救護力量無法進入時，需要靠內部救護力量，持續訓練替代役男累積下來後，社會各行各業中就會存在初級救護員。

陳宗彥表示，替代役未來召集演訓部分，會從1天擴大到4天，召集量能也提升到每年1萬人；因EMT-1資格每3年需復訓，未來將強化EMT-1繼續教育訓練。搭配國防部的民防訓練，讓替代役與常備役備役役男都能成為民防動員的重要力量。（編輯：蘇志宗）1111229