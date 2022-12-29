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行政院：疫情未邀六都市長列席院會 未來視議題開放

2022/12/29 14:38（12/29 14:51 更新）
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行政院29日舉行院會後記者會，由行政院政務委員兼發言人羅秉成（中）主持，內政部政務次長陳宗彥（左起）、教育部長潘文忠、國防部副部長柏鴻輝（右2）、勞動部政務次長王安邦（右1）出席，說明兵役延長相關措施。中央社記者鄭清元攝 111年12月29日
行政院29日舉行院會後記者會，由行政院政務委員兼發言人羅秉成（中）主持，內政部政務次長陳宗彥（左起）、教育部長潘文忠、國防部副部長柏鴻輝（右2）、勞動部政務次長王安邦（右1）出席，說明兵役延長相關措施。中央社記者鄭清元攝 111年12月29日
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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院今天未邀請新任直轄市長列席行政院會。行政院發言人羅秉成解釋，疫情期間因為避免群聚，所以並未邀請直轄市與地方首長列席，未來將視議題邀請地方首長，且不限六都。

媒體報導指出，行政院今天未邀請新任直轄市長列席行政院會，遭藍營批評是沒收「行政院會」。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時回應媒體提問指出，疫情期間為避免群聚，所以這段時間沒有邀請直轄市與地方首長列席，而疫情前，雖然有邀請地方直轄市首長列席，但出席比率其實都偏低甚至未能出席，「這是能理解的，因為地方公務繁忙」。

他說，日後如果沒有疫情的相關考量，將會視議題邀請地方縣市首長，且不限於直轄市。

羅秉成表示，國家一體，政府只有一個，不分中央或地方，政策推動要互相合作，而地方政府不分直轄市或非直轄市，在政策溝通上都有完整管道，行政院與部會也都會注意相關意見。（編輯：蘇志宗）1111229

#行政院會
#羅秉成
羅秉成
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