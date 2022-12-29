行政院會未邀六都市長 陳其邁：中央地方溝通仍綿密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）行政院今天未邀請新任直轄市長列席行政院會，對此，高雄市長陳其邁表示，按照規定，直轄市長僅是列席，依過去經驗，首長親自出席比例不高，但中央和地方溝通管道仍會綿密進行。

媒體報導指出，行政院今天未邀請新任直轄市長列席行政院會，遭藍營批評是沒收「行政院會」。

對此，陳其邁今天下午在視察跨年活動準備工作時接受媒體聯訪表示，自己過去也在行政院工作，按照規定，直轄市長僅是列席，非固定、指定的出席人員，且因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也有一段時間未列席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，依照過去經驗看，其實首長親自出席的比例不高，但中央和地方在溝通上，或是一些會議，其實都仍非常綿密地進行，「像昨天我也到行政院，地方有需要中央協助的地方，溝通管道都非常暢通」。

行政院發言人羅秉成今天在主持行政院會後記者會回應媒體提問時說，疫情期間為避免群聚，所以這段時間沒有邀請直轄市與地方首長列席，日後如果沒有疫情相關考量，將會視議題邀請地方縣市首長，且不限於直轄市。（編輯：陳仁華）1111229