澳洲代表年終感言 原民語問候台語喊咱是很好的朋友

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）澳洲駐台代表露珍怡今天發布以標準中文錄製的年終感言，細數澳台各領域關係密切發展，她開頭以原住民語問候，結尾更以台語親切喊出「咱是很好的朋友」，顯示對台灣文化的融入。

露珍怡（Jennifer Bloomfield）在影片中首先以阿美族語開場問候，她表示根據澳洲人的傳統，要先向澳、台原住民與長老們表示敬意。她在台灣任期滿兩年了，非常感謝台灣好朋友與夥伴，讓澳台關係更加堅實互惠。

露珍怡表示，澳台積極面對疫情挑戰，推動健康、醫療、生技合作，包括舉辦「澳台生技合作論壇」，也是彼此能源轉型最密切夥伴，舉辦「澳台氫能科技與投資對話」，並積極促進離岸風電、太陽能，綠能投資的創新合作計畫。

露珍怡表示，澳台分享彼此供應鏈韌性的經驗，舉辦「澳台年金改革–國際資產管理論壇 」，以及澳洲優質食品與美酒展覽，深化澳台長期互惠的農業夥伴關係。

露珍怡表示，澳台建立新的「英語學習夥伴關係」及「行動計畫」，也舉辦「澳洲教育展」，推動教育、技職培訓、科技發展，及青年交流互動，包括鼓勵女性在科學、科技、工程，及數學領域的參與。

露珍怡細數澳台在「半導體永續力國際論壇」等眾多論壇的合作，她強調，澳洲很榮幸成為「全球合作暨訓練架構」成員，也舉辦6場論壇，主題包含執法、永續海洋、智慧農業、終止性別暴力等，共同挑戰。

露珍怡表示，澳台也在促進性別平等、人權上合作。 澳台雙方都加入「原住民族經濟貿易合作協議」，共同努力促進彼此原住民權利與經濟機會。澳洲駐台代表處也參加「台灣同志遊行」，展現對人權、多元等的支持。

露珍怡表示，澳台共享豐富文化、開放社會，經貿關係創下歷史新高，她很開心有機會更了解台灣的人文與風景，並感受到台灣人的親切、友善、熱情，以及台灣人民捍衛民主自由的意志。

露珍怡強調，邁向2023年之際，期待繼續合作，深化夥伴關係，推動具體的商業機會，強化各領域連結。

她並在結語秀了一段字正腔圓的台語：「咱是很好的朋友。期待和大家作夥打拚，互相支持、相挺。多謝大家。」（編輯：蘇志宗）1111230