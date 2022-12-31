111年36位高專人才歸化台灣 馬來西亞人最多

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（中央社記者賴于榛台北31日電）內政部今天透過新聞稿指出，民國111年度計有36位高級專業人才歸化中華民國，以教育領域15人最多，國籍則以馬來西亞的11人居冠。國籍法修正5年多至今，共有253位高專人才歸化。

內政部說，27日召開今年度最後1次歸化國籍高級專業人才審查會，通過道路工程管理、水墨繪畫創作、醫學生化學、電子電路設計等領域的4位高級專業人才，其中俄羅斯籍鐵先生，具有營建工程管理專業知識、跨文化及多語專長，協助交通部公路總局提送參賽文件，多次獲得國際工程首獎。

內政部表示，馬來西亞籍葉先生專長水墨繪畫創作，開創不同傳統水墨用色的創作風格，讓台灣的水墨藝術豐富多彩。

今年度共有36位高級專業人才歸化，其中32人是經內政部召開審查會審查通過，4人是持有高專梅花卡，再依簡化程序，由內政部送相關部會書面審查通過。

根據內政部統計，從專業領域來看，今年歸化以教育領域15人最多，其次為科技領域9人，醫學領域5人。以原屬國家區分，以馬來西亞11人居冠，其次為美國4人，越南3人等。

內政部說，為吸引國際人才留台，自民國105年12月修正「國籍法」迄今，累計有253位各領域外國高級專業人才歸化。

內政部補充表示，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為這塊土地齊心努力。（編輯：黃瑞弘）1111231