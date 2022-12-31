藍智庫：政府推銀髮族運動健康計畫 應常態性補助

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨智庫今天指出，政府推動銀髮族運動健康促進計畫仍有大幅改善空間，應編列常態性補助經費，有系統且穩定的推展長者運動健康促進計畫。

國民黨智庫國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天發出新聞稿表示，國內老人醫療支出成長趨勢加快，凸顯國內健保經費大多花費在後端「治病」部分，鮮少投資在前端「保健、疾病預防」部分，並已逐漸顯現不良後果，政府推動銀髮族運動健康促進計畫仍有大幅改善的空間。

陳學聖指出，以政府推動前瞻2.0銀髮健身俱樂部為例，僅有不到1%的65歲以上長者能接受到此服務，且該計畫如果抽離補助經費，執行單位就會無以為繼。

陳學聖說，規律運動可降低並改善與老化相關功能性退化的有效方法，每週2次以上的規律運動能下降6成失智症風險。2021年調查發現國內65歲以上長者6成有規律運動習慣，尚有4成長者缺乏規律運動習慣，這可能與政府推動銀髮族運動健康促進計畫未能常態性編列經費有關。

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陳學聖認為，多數已退休長者可能考量到沒有收入，對於必須要花錢參與的活動就會打退堂鼓。2019年的中高齡者運動環境觀感調查發現，55歲以上中高齡者在運動中遇到的困難以及需改進的公共運動設施問題，有近2成都認為場地設施收費太高，可見運動收費問題會使長輩裹足不前。

陳學聖呼籲，長者運動健康促進計畫應該參照樂齡教育編列常態性的補助經費，且經費應該增加，以期有系統且穩定的推展長者運動健康促進計畫；同時參照教育部樂齡教育網成立樂齡運動網，整合教育部、衛福部等單位的資訊，提供較為完整的長者運動健康促進的相關訊息。（編輯：郭無患）1111231