本篤十六世辭世 吳釗燮向教廷駐台使館表達哀悼

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）榮休教宗本篤十六世昨天辭世，外交部表示，總統蔡英文已於第一時間請駐教廷大使館轉致總統唁電，外交部長吳釗燮也同時向教廷駐台大使館轉達台灣的悼念之意。

榮休教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）辭世，蔡總統已請駐教廷大使館向梵方表達政府與人民誠摯哀悼與慰問，也指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣出席喪禮。

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外交部副發言人蕭光偉今天表示，基於台梵深厚邦誼，蔡總統特別指派陳建仁擔任總統特使，代表出席榮休教宗本篤十六世喪禮，以表達台灣政府與人民的深切慰問，教廷對於台灣誠摰悼唁榮休教宗本篤十六世逝世表達由衷感謝。

蕭光偉指出，榮休教宗本篤十六世2005年至2013年在位期間，與台灣關係密切友好，在這個哀傷時刻，政府與人民同表哀戚；榮休教宗本篤十六世的謙卑與對全人類的關懷，長存台灣政府與人民心中，未來台灣也將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，持續深化台梵基於共同理念的長久邦誼。（編輯：楊蘭軒）1120101