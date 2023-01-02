中影影片資產移入促轉基金 李安侯孝賢作品也在列

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中影公司保有諸多珍貴影片資產，其中不乏名導李安、侯孝賢的作品，國發會表示，中影公司影片資產未來移入促轉基金，並無償贈與國家電影及視聽文化中心，作為轉型正義相關文化事務之用。

中影歷史悠久，保有許多珍貴的影像資產，國發會表示，為了妥善保管原中影公司影片資產並提供各界廣為運用，發揮影片價值，特別將20222年成立的「促進轉型正義基金」名下的這批影片資產所有權及著作財產權，捐贈國家電影及視聽文化中心，讓影視聽中心繼續發揮影片價值。

國發會表示，去年5月間，原促進轉型正義委員會依法解散後，隨即由國家發展委員會承接促進轉型正義基金業務，並在去年9月2日召開管理會首次會議，達成多項共識，包括將這批影片資產透過契約捐贈方式，並約定相關使用時應落實傳達轉型正義理念。

國發會指出，這批珍貴影片資產包含動員國軍協助拍攝的愛國軍教片「英烈千秋」、「八百壯士」，侯孝賢早年作品「兒子的大玩偶」、「童年往事」，李安的父親三部曲「推手」、「囍宴」、「飲食男女」，以及蔡明亮「愛情萬歲」等獲國際肯定的電影佳作，總計202部。

這批影片源於2021年8月24日不當黨產處理委員會與中影公司簽署行政和解契約，由中影公司將2006年4月27日之前取得的著作財產權及影片資產所有權讓與國家。

國發會表示，去年11月18日行政院政策指示，影片資產未來移入促轉基金，並無償贈與國家電影及視聽文化中心，作為轉型正義相關文化事務之用。（編輯：翟思嘉）1120102