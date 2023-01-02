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守護婦幼安全 內政部強化155處照明增232巡邏箱

2023/1/2 16:40
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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部今天說，為建構婦幼安全生活環境，警政署針對婦幼安全被害案件地點，全面加強安全措施，截至民國111年11月底，已針對警示地點強化照明155處、強化警示標語248處、增設巡邏箱232處。

內政部透過新聞稿表示，警政署從民國109年起推動「強化婦幼安全生活空間計畫」，針對婦幼安全被害案件地點，全面加強安全措施；同時透過婦幼安全專區網頁，宣導人身安全知識，守護婦幼安全。

內政部說，近年除積極強化易發生案件地點的現場照明、監錄設備及警示標語等，提升區域安全外，也透過增設巡邏箱、結合社區守望相助隊、保全人員等加強巡邏頻率，減少發生婦幼被害事件。

內政部指出，截至111年11月底，全國各警察機關已針對警示地點強化照明155處，強化警示標語248處，增設巡邏箱232處，結合社區巡守隊巡守178處，結合保全人員巡守83處。

內政部說，為避免危險發生，民眾平時應注意單身獨行安全，避免邊走邊打電話或滑手機；盡量走騎樓，或靠左步行，以利看清來車；返家時及早取出住家鑰匙備用，並注意有無可疑人跟蹤，避免給歹徒可乘之機。

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內政部表示，另外歹徒會使用暴力犯案，亦可能利用詐術，或製造假車禍、佯裝問路、假提醒物品掉落、下藥等手法乘機犯案，民眾應隨時留意可疑人車，進出車輛時應先觀察四周，入車立即上鎖，避免歹徒趁隙而入。

內政部說，為保護自身安全，民眾平時可隨身攜帶哨子、警鳴器等防身器材，或善用雨傘、鑰匙等隨身物品防身；民眾平時應「保持警覺、迴避危險」，提防不明飲料，並避免夜間獨行偏僻地區，以保護自身安全。（編輯：林興盟）1120102

#內政部
#警政署
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