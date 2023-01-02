稅收超徵 跨派系綠委盼政府發現金還稅於民

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（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北2日電）去年全國稅收超徵4500億元，總統蔡英文主張錢要花在刀口上。民進黨立委陳亭妃今天說，政府應發現金、還稅於民；民進黨立委管碧玲也說，人民失落多於體諒，盼政院迅速回應。

去年稅收可望超過預算數超徵新台幣4500億元，總統蔡英文1日表示，有人主張皆大歡喜、平均發放，但作為負責任政府，需優先協助高風險民眾及產業；國安高層會議沒有具體討論發消費券或現金，也沒有具體討論時程，要視整體經濟局勢再做討論，錢要花在刀口上。

民進黨正國會立委陳亭妃在臉書透過影片指出，由衷希望可以直接還稅於民，因為這段期間「超收4500億」的標題已深刻在民眾心中，既然多數立委認為應直接還稅於民，就要順應民意、直接發現金，讓人民感覺到政府是想要有些改變、體恤民意，希望能聽到基層聲音。

民進黨英系立委管碧玲在臉書發文表示，台灣經濟發展成果亮麗，但是68.31%受薪階級及其他低所得人民，看到數字越漂亮，剝奪感越深；總統規劃的方案改革理想、高度遠見俱足，但人民感受與目前顯示風向，是失落多於體諒，希望行政院要用高度的敏銳迅速因應。

民進黨新潮流立委許智傑透過媒體群組表示，基層很期待政府協助好過年，照顧弱勢發現金，針對弱勢及疫情確診被隔離的勞工，建議行政團隊補發1萬元，讓基層人民可感受到政府實際的照顧，才可得到民眾的體諒。

民進黨英系立委王美惠在臉書發文指出，請總統體恤基層民眾生活壓力；因疫情影響，民眾飽受房價、物價高漲之累及通貨膨漲和低薪之苦。如今超徵已是事實，在農曆年關將至，人民很需要還稅於民這個政策，呼籲普發現金，照顧全民。

與副總統賴清德親近的民進黨立委郭國文則透過媒體群組表示，他認同蔡總統把錢花在刀口上的決策，也認同把超收稅金拿來救產業、救勞保、救弱勢的方向；至於剩下的1800億元，看得出來不會普發，將來要印券或發現金，地方大部分都希望發現金，針對性的發現金、紓困，或許是比較好的方向。

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民進黨湧言會立委趙天麟告訴中央社記者，處理這些資金可分成兩個階段，現階段在不用修法前提下，先處理目前最需要應急部分。他說，第2階段可以等立法院13日休會後，行政院開始推動內閣改組，不論幅度大小，改組完成後由新內閣再推動修法，並提出發放現金或消費券的政策，也是一個方法。

趙天麟說，目前為止他對於發放現金或消費券，都還沒有斷念，建議由新內閣來拍板。（編輯：林克倫）1120102