宋濤提一中原則協商統一 趙春山：中共進入促統進程

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（中央社記者王承中台北3日電）國台辦主任宋濤表示將在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天指出，中共現在已經進入促統進程，未來宋濤的工作就是對台灣內部及國際操作統戰。

中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤日前發表文章表示，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」。

趙春山今天在立法院出席啟思民本基金會所召開的記者會中，接受媒體訪問表示，中共在20大以後，對台政策從過去集中在反獨而往促統方向轉移，宋濤這次談到統一問題，因為宋濤將來的工作就是促統。

趙春山指出，從過去的經歷就可以看出，宋濤最擅長的就是統戰，所以宋濤說要準備跟台灣的有識之士開展協商。中共現在已經進入促統進程，未來宋濤的工作就是把統戰工作做到台灣內部，再加上宋濤過去也有涉外事務經歷，也會把統戰工作做到國際。

趙春山表示，中共總書記習近平用宋濤，最重要的目的就是往促統的方向走，而中共在這段期間也已經做好各種兩岸統一後的治理研究，如將來軍隊問題、國際空間問題等。

趙春山指出，很多人提到，過去一些國家發動戰爭，是因內部出問題而對外轉移注意力，而中共過去歷次對外戰爭，如中印、中蘇、中越戰爭等，也都跟內部問題有關，所以也不排除如果中共內部出問題，會拿台灣問題作為轉移。

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趙春山表示，但是到現在為止，他認為習近平權力非常穩固，共產黨已經形成一個利益共同體，就算中國大陸內部有問題，但不表示對台灣的看法出現分歧。

他指出，目前中共還沒有明顯的接班人出現，且目前中共內部也無人可以挑戰習近平，可見習近平不會只做短期；所以如果大陸內部出問題，應該是「後習近平時代」會出問題，因為屆時將沒有人擁有習近平的條件，來處理習近平未來所留下的問題。（編輯：翟思嘉）1120103