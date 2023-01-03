外交部援烏發電機首批運抵 後續規畫再捐助200萬美元

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）俄軍持續轟炸烏克蘭能源基礎設施，外交部發言人歐江安今天證實，首批援助烏克蘭的發電機已在這幾天運抵，未來也規劃再挹注200萬美元協助烏克蘭前線城市。

外交部長吳釗燮去年12月7日代表政府簽署援助烏克蘭首都基輔市採購發電設備的諒解備忘錄（MOU），由外交部捐助100萬美元，供基輔市採購柴汽油發電機等緊急發電設備，協助超過300萬身陷缺電之苦的基輔市民度過寒冬。

該備忘錄由基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）及基輔市慈善組織基金（Charitable Fund “Darnychany”）執行長馬藍克（Grygorii Malenko）共同簽署。

外交部歐洲司長姚金祥日前曾說明，由於台灣廠商沒有直接生產柴油發電，要再另行組裝，耗時約需2個月，故此波捐贈發電設備計畫是交由當地執行採購。外交部另對烏克蘭提出寒冬送暖計畫，將在國內採購毛毯、保暖衣物、防寒用品和乾糧等，可望透過波蘭轉運至烏克蘭。

歐江安今天在例行記者會表示，俄烏戰事持續呈現膠著狀態，俄羅斯軍隊在過去幾週，甚至包括新年期間，都持續以飛彈攻擊烏克蘭能源基礎建設、發電廠，目前烏克蘭正值嚴冬，多個城市缺乏電力供暖，首都基輔市首當其衝。

歐江安表示，為了協助烏克蘭人民度過嚴冬，吳釗燮日前已代表台灣捐贈100萬美元給基輔市，台灣捐贈的第一批發電設備已在這幾天運抵，由基輔市長克里契科親自接收，發電設備會用於關鍵基礎設施，及讓市政府廣設暖氣供應站供暖，協助民眾緊急取暖。

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歐江安表示，外交部另規劃約200萬美元，未來將持續協助烏克蘭前線城市購買所需要的發電機與供暖設備，後續執行結果外交部會再適時對外說明。俄軍持續有系統地瞄準烏克蘭能源基礎設施，讓數百萬烏克蘭人在隆冬時無電可用。

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）表示，在台灣援助下購買的第一批發電機已運抵，預計約有20台發電機供關鍵基礎設施所用。（編輯：翟思嘉）1120103