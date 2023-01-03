被爆倒掛國旗 北投區公所：檢討改正疏失

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）立委何志偉今天披露台北市北投區公所將國旗倒掛，質疑將嚴重影響國家名聲，甚至觸犯刑法。北投區公所表示，因為夜班工作人員的疏失造成困擾非常抱歉，已立即改正並檢討。

何志偉今天在臉書指接到民眾憤怒的投訴，台北市區公所竟然發生國旗倒掛的重大失誤，並發出一張北投區公所國旗倒掛的照片，批評新任台北市政府上任11天、2023年上班第一天就發生這種重大失誤，「是螺絲鬆到甚麼程度？」

何志偉指出，國旗倒掛被認為代表發生國難或此地淪陷、向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響，甚至可能觸犯刑法第160條，「以解決問題為目標的北市府要不要先學會把國旗掛正、掛好？」

北投區公所透過新聞稿說明，經查證，是夜班工作人員上午8時升旗時有所疏失，這名工作人員不是刻意為之，且發現後已立即改正，對於造成社會困擾非常抱歉。

北投區公所指出，已檢討此次疏失發生的原因與預防方式，未來將增加升旗複查機制，並已懲處這名工作人員。

中華民國刑法規定，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。（編輯：李亨山）1120103