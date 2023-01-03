前北約秘書長抵台 蔡總統4日接見訪團談區域安全

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（中央社記者葉素萍台北3日電）曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天抵台訪問，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文明天上午將於總統府接見訪問團，就全球民主發展及區域安全等議題交換意見。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理和北大西洋公約組織（NATO）秘書長。

張惇涵晚間向媒體表示，總統府誠摯歡迎拉斯穆森率團訪問台灣，蔡總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就全球民主發展及區域安全等議題交換意見。

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張惇涵說，民主聯盟基金會於2018年起首度舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit, CDS），蔡總統自2020年至2022年，已連續3年受邀在CDS發表演說，不僅與國際諸多民主夥伴交流，也讓國際更加了解民主台灣。

張惇涵指出，此行是拉斯穆森第二次訪問台灣，訪團成員另包括民主聯盟基金會執行長帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）、公關長亞倫（Tim Allen）等，期盼透過此次交流，共同深化全球民主社群合作，並為強化全球民主韌性共同努力。（編輯：林興盟）1120103