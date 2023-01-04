俄羅斯稱兩岸關係屬中國內政 外交部：顛倒是非

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（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部今天表示，俄羅斯外交部提到，兩岸關係屬中國內政的說法，並蓄意指台海緊張情勢是因美國眾議院議長裴洛西及其他美、日、歐高階官員相繼訪台所導致，俄國顛倒是非的行徑，將讓國際社會更加唾棄。

外交部下午表示，俄羅斯塔斯社（TASS）昨天報導，俄國外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）指出，兩岸關係屬中國內政，中國有權在台灣議題上採取必要措施，以維護其主權和領土完整，中國會優先以和平方式處理台灣議題，並認為台海緊張情勢是因去8月美國眾議院議長裴洛西及其他美、日、歐高階官員相繼訪台所導致。

針對俄羅斯政府持續扈從中國政府的謬論，在國際間散布貶損台灣國家主權、本末倒置的不實表述，外交部表達強烈譴責與嚴正抗議。

外交部重申，自由民主的台灣與極權專制的中華人民共和國互不隸屬，這是長年既存的事實與國際公認的現狀，無論中國共產黨政權如何扭曲台灣的主權地位，皆無法改變台灣存在的客觀事實，也唯有2350萬台灣人民才有權利決定台灣未來，不容中國及其他國家置喙。

外交部提到，俄國以武力入侵烏克蘭，強占烏國領土，恣意殺害烏國平民；中國則不斷以訊息戰及軍機艦擾台，破壞台海現狀及印太區域的安全穩定；俄中兩國企圖顛覆以規則為基礎的國際秩序，各國一致嚴正譴責。

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而俄羅斯政府罔顧事實，持續扈從中國妄稱「一中原則」及「中國將優先以和平方式解決台灣議題」，並蓄意指台海緊張情勢是因裴洛西及其他美、日、歐高階官員相繼訪台所導致，俄國顛倒是非的行徑，讓國際社會更加唾棄。

外交部強調，台灣是世界守護民主自由體制的重要堡壘，也樂願與所有堅定捍衛民主自由價值的國家互動交往，呼籲全球合作抵抗威權霸凌，共同維護台海安全、印太地區的自由開放，確保全球的和平穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1120104