藍再喊農曆年前發現金 盼立院朝野協商延會至20日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北5日電）經濟成果全民共享，行政院長蘇貞昌日前表示，規劃發現金但須立法院同意；國民黨立法院黨團指出，今天會正式發文請立法院長游錫堃召集朝野協商，盼延會至20日，討論相關法案和特別預算。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，要怎麼延會大家可以討論，但如果真的延會，再怎麼快，也很難在一星期內審完發現金方案的法源依據和預算，國民黨不要不了解流程就在亂喊。

連日來，國民黨團數度表明，強力主張農曆年前發現金，並拋出立法院延會至1月20日，審查發現金的特別條例和相關預算案。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰、賴士葆出席。

謝衣鳯表示，國民黨團主張，立法院延長會期，由1月13日延至1月20日，討論還稅於民，發放現金一案。

她說，黨團今天會發文，請游錫堃召集朝野協商，盼延長會期至1月20日。

謝衣鳯呼籲，請行政院將「稅金發還」特別條例、特別預算儘速送到立法院。

曾銘宗指出，條例內容不難，國民黨團願意全力配合，完成相關法案沒有問題。

費鴻泰說，行政院應趕快將法案送到立法院，立法院可以很快把流程走完。

記者會上，賴士葆說，希望在農曆年前發現金，「否則行政院長蘇貞昌就有高度嫌疑，用這個來保住官位。」

羅致政今天接受媒體訪問指出，發現金有其法定和預算程序，包括行政院要先送法案到立法院審議，待法通過後，行政院才能編預算送立法院審議，而且行政院長也要到立法院備詢。

不過，羅致政說，除非國民黨可以跳過一些東西，協助縮短相關審查流程，例如行政院長備詢減少、付委減少等，否則該有的程序還是要走完，關鍵在於反對黨要不要加快。

此外，對於國民黨立委質疑如果做不到在農曆年前發現金，是否為行政院長保衛戰，羅致政說，完全無關，沒必要無限上綱、政治操作。（編輯：蘇志宗）1120105