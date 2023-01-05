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台東縣府建設處長許瑞貴 將辭職參選立委

2023/1/5 14:52（1/5 15:01 更新）
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台東縣政府建設處長許瑞貴5日宣布將於2月辭去職務，未來將參選立委。他強調，參選不代表政黨，是代表台東。中央社記者張祈攝 112年1月5日
台東縣政府建設處長許瑞貴5日宣布將於2月辭去職務，未來將參選立委。他強調，參選不代表政黨，是代表台東。中央社記者張祈攝 112年1月5日
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（中央社記者張祈台東縣5日電）台東縣政府建設處長許瑞貴今天宣布將於2月1日辭去職務，參選2024年立法委員。許瑞貴是無黨籍，曾代表親民黨、民進黨參選立委，他說，暫無預設立場，強調參選不代表政黨，是代表台東。

台東縣長饒慶鈴成功連任後，台東縣府文化處長顏志光、交通及觀光發展處長余明勳分別因生涯規劃退休、卸任後，建設處長許瑞貴今天也宣布將於2月卸任。許瑞貴接受媒體聯訪指出，公職生涯規劃告一段落，他是政務官無需和縣長報告，且和縣長有共同默契。

許瑞貴說，去年12月就決定參選下屆立委，希望透過10多年公職經驗，扮演台東與中央的溝通橋梁，當台東的代言人，爭取更多資源。

媒體問到是否會代表政黨參選？許瑞貴說，目前沒有預設立場，但一定會參選到底。

68歲的許瑞貴曾以國民黨籍當選關山鎮長，過去曾分別代表親民黨、民進黨2度參選立委，都不敵當時國民黨立委黃健庭，另代表民進黨參選1屆台東市長落選。黃健庭擔任縣長後，力邀許掌縣府城鄉處，在府內接任農業處長，再接任建設處長。（編輯：謝雅竹）1120105

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黃健庭
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